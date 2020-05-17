Bugün 14:06 TSİ
Denizde mahsur kalan sörfçü polis ekiplerince kurtarıldı
Mersin’de uçurtma sörfü yaparken denizde mahsur kalan şahıs, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
Büyütmek için resme tıklayın
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ’155 Polis İmdat’ telefonunu arayan bir kişi, merkez Yenişehir ilçesi İnö
nü Bulvarı üzerindeki Müftü köprüsünün yaklaşık 2 mil açıklarında bir şahsın bot ile denizde mahsur kaldığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı polis botu, olay yerine kısa sürede intikal ederek, uçurtma sörf yaptığı sırada denize düşen Akgün Atasagun adlı şahsı kurtararak karaya çıkardı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz