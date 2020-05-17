Polonya’nın başkenti Varşova’da dün akşam üstü kendilerini "Polonyalı Girişimciler" olarak tanımlayan grubun düzenlemek istediği protesto gösterisine polis müdahale etti. Korona virüs önlemleri dolayısıyla her türlü toplantı ve gösterinin yasak olduğu ülkede söz konusu protestoya izin verilmezken, organizatörler kentin tarihi meydanlarından Plac Zamkowy’den Polonya parlamentosuna yürümek istedi.

Protesto gösterisinin yasa dışı olduğu uyarılarına rağmen ellerinde dövizlerle Wiejska sokağında bulunan parlamento binasına yürümeye başlayan göstericilere karşı polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Çok sayıda kişi gazdan etkilenirken, fenalaşan bazı protestoculara ise olay yerinde bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Polonya’da yasağa rağmen protesto: 380 gözaltı

Polisin müdahalesi esnasında protestoculardan bazıları polis kordonunu aşmayı başarıp bu kez iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi’nin (PiS) Nowogrodzka sokağında bulunan binasına yürümek istedi. Muhalefetteki Vatandaş Koalisyonu (Koalicja Obywatelska) mensubu bazı milletvekili ve senatörlerin de destek verdiği protestocuların yürüyüşü sokağa birkaç yüz metre kala yine polis tarafından dağıtıldı.

Varşova Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sylwester Marczak yaptığı açıklamada, gösterinin yaşa dışı olması nedeniyle biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Marczak, polisin müdahalesi ve sonrasında yaşanan olaylar neticesinde 380 kişinin gözaltına alındığını belirtirken, 150 kişiye de ceza kesildiğini aktardı.