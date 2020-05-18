Dünya korona virüsün pençesinde

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 313 bini, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 4 milyon 750 bini aştı

ABD’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1592 artarak 90 bini geçti.

Asya ülkelerinden Çin ana karasında 5, Güney Kore’de 13 yeni tip corona virüs vakası tespit edildiği bildirildi.

Rusya’da da vaka artışı sürüyor. Bir günde 9 bin 709 kişide daha virüs tespit edildi. Toplam vaka sayısı İspanya’yı geçen Rusya, ABD’den sonra en yüksek vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.