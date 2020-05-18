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Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor

Salgının ortaya çıktığı çin’den korona virüsle ilgili umut veren bir haber geldi. Çin aşının klinik testlerinin temmuz ayında başlayacağını duyurdu.

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Korona virüs ile ilgili Çin’de umut veren gelişme kaydedildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni tip korona virüse karşı geliştirilen 5 farklı aşının testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Kovid-19 salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan’daki testler 2500’den fazla gönüllünün katılımıyla sürüyor.

Temmuz ayında başlaması hedeflenin klinik deneylerin de en az birkaç ay sürmesi bekleniyor.
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