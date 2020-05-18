Bugün 17:06 TSİ
Çin aşı testlerine temmuzda başlıyor
Salgının ortaya çıktığı çin’den korona virüsle ilgili umut veren bir haber geldi. Çin aşının klinik testlerinin temmuz ayında başlayacağını duyurdu.
Büyütmek için resme tıklayın
Korona virüs ile ilgili Çin’de umut veren gelişme kaydedildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu yeni tip korona virüse karşı geliştirilen 5 farklı aşının testlerinin başarıyla devam ettiğini açıkladı.
Kovid-19 salgının ilk ortaya çıktığı Vuhan’daki testler 2500’den fazla gönüllünün katılımıyla sürüyor.
Temmuz ayında başlaması hedeflenin klinik deneylerin de en az birkaç ay sürmesi bekleniyor.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz