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ABD’de su hortumu
ABD’de Wright Patman Gölü üzerinde su hortumu görüldü.
ABD’nin Teksas eyaletinin kuzeydoğusunda bulunan Wright Patman Gölü üzerinde su hortumu meydana geldi. Su hortumu, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Yetkililer, gölde bot ile açılmayı planlayanları hortum konusunda uyardı.
Bir denizin ya da gölün üzerinde meydana gelen bir hortum, yerden emdiği sular ile bir "Su hortumu" oluşturuyor.
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