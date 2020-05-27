Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gencin 6 katlı binanın çatısında yaptığı akrobatik gösteri ve fotoğraf çekimi yürekleri ağza getirdi.

6.katta çılgın gösteri...

Bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde apartmanın çatısında televizyon antenlerinin bulunduğu yerde bir gencin ellerinin üzerinde durduğu diğer gencin fotoğraf çektiği ve bir diğerinin de poz verdiği görülüyor. Bir süre çatıda kalan gençler daha sonra geldikleri yerden iniyor.