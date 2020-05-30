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TSK‘dan İdlib’e büyük sevkiyat - Haberler Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib’de başlatılan harekatına destek amaçlı zırhlı personel taşıyıcı gibi bir çok savunma ve saldırı araçları, askeri personellerden oluşan konvoy İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) İdlib’de başlatılan harekatına destek amaçlı zırhlı personel taşıyıcı gibi bir çok savunma ve saldırı araçları, askeri personellerden oluşan konvoy İslahiye 106. Topçu Alayından çıkarak Hatay’da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.

Gaziantep Mekanize Topçu Birliğinden, Suriye’nin İdlib şehrine devam eden harekata destek amaçlı gönderilen konvoy İslahiye 106. Topçu Alayı’nda konuşlanan 17 askeri araç ve askeri personel bu sabah toplu olarak geniş güvenlik önlemleri altında Suriye’deki sınır birliklerine doğru hareket etti.

Sevkiyatın büyük olması ve konvoy çeşitli araçların olduğu dikkatlerden kaçmadı. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi.
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