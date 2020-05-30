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Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü - Video Haber
Kısıtlamaya aldırış etmeden boğazda yüzdü. Havadan görüntülenen vatandaşın yüzerken aldığı keyif ise bu kadarına da pes dedirtti.
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Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeyen bir vatandaş, dışarı çıkmakla kalmayıp İstanbul Boğazı’nda yüzdü. Havadan görüntülenen vatandaşın yüzerken aldığı keyif ise bu kadarına da pes dedirtti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz