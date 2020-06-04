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İstilacı çekirgeler kıta değiştirdi - Video Haber

Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi. Batı Afrika ülkelerinde haziran itibarıyla ikinci dalga çekirge istilası bekleniyor.

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Bu yılın ilk aylarında Doğu Afrika ve Körfez ülkelerinde etkili olan çöl çekirgeleri, Pakistan, Hindistan ve Rusya’da ilerleyişini sürdürüyor. 20 milyon kişiyi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bırakan çekirge sürülerinin kıtayı ikinci kez vurabileceği belirtiliyor. Birleşmiş Milletler haziran ayında ikinci dalga çekirge istilasına dair uyarıda bulundu.

Zira ikinci dalga daha uzun ve güçlü olabilir.
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