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Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi - Video Haber

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UHM) bağlı güçler, Hafter’e ait savaş helikopterini ele geçirdi.

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı güçlerin, başkent Trablus’u tamamen kontrol altına almasının ardından Darbeci General Hafter’e ait çok sayıda araç ve mühimmata el konuldu.

UMH güçleri çok sayıda aracın yanında Hafter’e ait 1 savaş helikopterini de ele geçirdi. Ele geçirilen helikopter başka bir bölgeye transfer edildi.
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