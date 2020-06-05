Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 19:25 TSİ

Kısıtlama Kalktı! Otogarlar Yoğunlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasının ardından Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik başladı.

Büyütmek için resme tıklayın

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle dün gece hafta sonu uygulanmak üzere iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasıyla birlikte vatandaşlar yola çıkmaya başladı. Esenler 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar hareketlilik oluşturdu. Birçok firma hafta sonu dahil otobüslerini doldurdu. Otogarda yaşanan hareketlilik havadan görüntülendi.

Esenler Otogarı kısıtlamanın kaldırılmasıyla hareketlendi

Yasakların kalkmasıyla babasını Sivas’a uğurlayan Seyit Çelik, “Cumhurbaşkanımız yasakları kaldırdıktan sonra babamız iki aydır evdeydi. Çıkamıyordu da dışarıya şimdi gönderiyoruz memlekete. Valilikten izin aldık. O da çıktı yolcu ediyoruz. Tüm yolcuların kazasız belasız gidecekleri yere varmasını temenni ediyorum” dedi.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde hafta sonu yoğunluğu mask
İstanbul Deniz Otobüsleri’nde hafta sonu yoğunluğu
Kısıtlama Kalktı! Otogarlar Yoğunlaştı mask
Kısıtlama Kalktı! Otogarlar Yoğunlaştı
Korkunç Katliam! Hastanede 106 sivilin cesedi bulundu mask
Korkunç Katliam! Hastanede 106 sivilin cesedi bulundu
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber mask
Platonik aşk dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı - Video Haber
Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi - Video Haber mask
Stadı dolduran cemaat havadan görüntülendi - Video Haber
10 millet bahçesi daha açılıyor - Video Haber mask
10 millet bahçesi daha açılıyor - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL