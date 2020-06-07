Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 21:41 TSİ

Günün Özeti - 7 Haziran 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik

Sağlık Bakanlığı: " Son 24 saatte korona virüsten 23 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 23 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 692 olduğunu açıkladı.

...

Şehirlerarası otobüse aile düzenlemesi

Şehirlerarası otobüslere aile düzenlemesi geliyor. Artık aynı aileden iki kişi yan yana oturabilecek. böylece fiyat da düşecek.

...

Aşılama takviminde değişiklik

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen yazıyla aşılama takviminde değişiklikler yapıldı.

........

Kısıtlamasız ilk hafta sonunda İstanbullular Caddebostan sahiline koştu

İstanbul’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 2 buçuk ay sonra kaldırılmasının ardından vatandaşlar Caddebostan sahiline akın etti. Bazı vatandaşlar arkadaşlarıyla birlikte sosyal mesafeli sohbet edip piknik yaparken, bazıları ise spor ve yürüyüş yaptı.

...

65 yaş üstü vatandaşlar Büyükçekmece’de plajda zaman geçirdi

Yeni tip korona virüs salgını tedbirleri kapsamında haftalar sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmazken sıcak havadan bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar da kendilerine verilen izin saatlerde Büyükçekmece’de plaja gelerek zaman geçirdi.

......

İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmaması nedeniyle İzmirlilerin akın ettiği Kordonboyu’nda yoğunluk dikkat çekti.

..........

Korona virüste vaka sayısı 7 milyona yaklaştı

Meksika’da George Floyd’un ölümünü protesto eden göstericiler, ABD büyükelçiliğine saldırdı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber mask
Silahlı kavgaya bekçi müdahalesi - Video Haber
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar mask
Virüsü unuttular, yolu kapatıp oyun havası oynadılar
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber mask
ABD’de protestoculara motorlu testere ile saldırı - Video Haber
İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu - Video Haber mask
İzmirliler Kordon’a akın etti, kalabalık korkuttu - Video Haber
65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara mask
65 yaş üstüne Müjdeli Haber! Sokağa çıkma izin iki güne çıkarılıyor - Ankara
Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti! mask
Gölbaşi Belediyesi'ne Sevgi Seli! Dolunayın Gölgesinde Sinema Keyfi Mest Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL