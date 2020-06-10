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Paris’te ırkçılık karşıtı protesto - Video Haber

ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd’un ardından Fransa’nın başkenti Paris’te Republique Meydanı’nda toplanan eylemciler, 8 dakika 46 saniye diz çökerek ırkçılığa karşı tepki gösterdi.

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ABD’nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden 46 yaşındaki George Floyd’un ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolar birçok ülkede devam ediyor. Floyd için Teksas’ta düzenlenen cenaze töreni sırasında aynı saatlerde Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi, Republique Meydanı’nda bir araya geldi.

Göstericiler, 8 dakika 46 saniye boyunca George Floyd için diz çöktü. Fransız ırkçılık karşıtı sivil toplum kuruluşu SOS Racisme’in çağrısıyla düzenlenen eyleme siyasi partilerden katılım sağlandı.

Eylemde aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Yannick Jadot da yer aldı. Yaklaşık 2 bin 400 kişinin katıldığı eylemde, ırkçılık ve polis şiddeti kınandı. Fransız aşırı sol hareketin lideri Jean-Luc Melenchon, "Irkçılık ve polis şiddeti sadece polisin sorunu değil, Fransa’nın sorunu" dedi.

Başkent Paris’in yanı sıra Bordeaux, Lyon, Lille, Dijon, Poitiers, Caen veya Orleans’da da gösteri düzenlendi. Katılımcıların büyük çoğunluğu 8 dakika 46 saniye boyunca sessizce dik çöktü.

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