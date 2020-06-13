Haberler Ankara Haberler Ankara
- Bugün 08:18 TSİ

Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı

Meksika’da polis tarafından öldürülen genç futbolcu son golünü düzenlenen cenaze töreninde tabutu ile attı.

Meksika’nın Oaxaca eyaletine bağlı Acatlan kentinde 9 Haziran tarihinde polis tarafından vurularak öldürülen 16 yaşındaki genç futbolcu Alexander Gomez için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Törende arkadaşları Gomez’e son golünü tabutu ile attırdı. Golün ardından arkadaşları Gomez’in tabutunun üstüne kapanarak, golü kutladı.

Öte yandan Gomez, polis tarafından başka bir suçlu ile karıştırılmış ve gözaltına alınmak istenmişti. Gözaltına direnen Gomez polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Otopsi raporuna göre ise polisin Gomez’in başına nişan alarak, ateş ettiği ortaya çıktı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber mask
Tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu - Video Haber
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı mask
Meksika’da genç futbolcu son gölünü tabutu ile attı
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber mask
TEM’de feci kaza: Makas attı 6 araç birbirine girdi - Video Haber
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Bu Günün Özeti - 12 Haziran 2020
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber mask
Arabasını tamir etmeyen yeğeninin dükkanını kurşunladı -video haber
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber mask
Eve gelen berberden korona kapan adam hayatını kaybetti - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL