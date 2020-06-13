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Herkes deli sanıyor ama o mahallenin trafik akışını sağlıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesinde yaşayan 68 yaşındaki Tuncer Özer, 25 yıldır yaşadığı mahallesinde trafiğin yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde evinin önünde bulunan kavşakta gönüllü trafik görevlisi olarak çalışıyor.

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Karayollarından emekli olduktan sonra mahallesinde yaşanan kazalar sonrası kaza olmaması için trafik polisi gibi kavşakta saatlerce araçlara uyarılarda bulunarak trafik akışını sağlayan Özer, mahalle sakinlerinden ve sürücülerden tam destek alıyor. Kendisini tanımayanların "Bu adam yolda ne yapıyor" diye şaşırıp deli sandığını aktaran Özer, kaza olmaması ve kimse üzülmemesi için yıllardır bu işi gönüllü olarak yaptığını aktardı.

25 senedir Türkeli Mahallesinde yaşayan ve trafik yoğunluğunda evinin önündeki kavşağa çıkarak sürücülere yol gösteren Tuncer Özer, “Burada sık sık kaza oluyordu. Ben de yola çıkıyorum. Yol gösteriyorum. En çok sürücülerin sinyal kullanmamasından şikayetçiyim. 5-6 kaza oldu. Buraya geleli 20 sene oldu. Bazı sürücüler uyuyor söylediklerime bazıları uymuyor.

Bazıları bu adam deli diyor. Sürücüler en çok telefon ve sigara ile ilgileniyor. Araçta sigara içmeliler. Yola bakmıyor, telefona bakıyorlar. Sinyal kullanmıyorlar. Polisi görünce sigarayı saklıyor maskeyi de takıyorlar. Bayan sürücüler dua ediyor. Dayı emmi diyorlar. Ben mahallede kaza olmasın diye uğraşıyorum” diye konuştu.

Sürücüler Tuncer Özer’in her trafik yoğunluğunda kavşakta olduğunu belirterek, onun bu yardımından memnun olduklarını ifade etti.

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