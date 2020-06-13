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Fransa’da ırkçılık karşıtı protestolar sonrası olaylar çıktı - Video Haber

Fransa’da artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan gösteriler sonrası polis ile göstericiler arasında olaylar çıktı.

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ABD’de siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa’da devam ediyor. Fransa’nın başkenti Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Lille ve Montpelier gibi büyük kentlerde binlerce kişi bugün bir araya gelerek, ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti.

Paris’te bulunan Republique Meydanı’ndaki gösterilerin ardından polis ile protestocular arasında arbede çıktı. Polis dağılmayan göstericilere göz yaşartıcı bomba ile müdahale ederken, bazı göstericiler ise polise taş ve sopalar ile saldırdı. Çıkan olaylar sonrası başkent sokakları savaş alanına döndü.

Aşırı sağ grup tarafından meydanda bulunan bir binaya “Kurbanlar için adalet Anti-Beyaz ırkçılık” ve “Beyaz hayat önemlidir” yazılı pankartın asılması sonrası tansiyon iyice yükseldi. Bazı göstericiler ise binaya çıkarak, pankartı parçalara ayırdı.
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