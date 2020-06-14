Şampiyon 26. Bölüm 18 Haziran'da Yayınlanıyor! İşte Şampiyon 26. Bölüm Fragmanı İzle
Şampiyon, yeni bölümü ile 18 Haziran 2020 Perşembe günü Trt 1 ekranlarında olacak. Bu hafta vizyona girecek olan bölüm heyecan verici gelişmelere tanık olacak.
Şampiyon dizisi bu yaz sonunda TRT 1'den ekranlara gelecek. BKS Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosunu Alphan Dikmen ve Başak Angigün kaleme alıyor. Hakan Kırkavaç'ı yönetmen koltuğunda görüyoruz. Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller yapımcılık görevini üstleniyor.
Şampiyon dizisi bu yaz sonunda TRT 1'den gösterilecek. Alphan Dikmen ve Başak Angigün, BKS Production'ın imzasını taşıyan dizinin senaryosunu yazıyor. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırkavaç'ı görüyoruz. Başak Bingüller ve Çağrı Bingüller dizinin yapımcısı olarak öne çıkıyor.
Şampiyon dizisi oyuncuları
Şampiyon dizisinin başrollerinde Tolgahan Sayışman, Emir Özyakışır ve Ümit Erdim yer alıyor.
Şampiyon dizisi konusu
Kafkas takma adı ile tanınan Fırat Bölükbaşı, geleceğin başarılı boksörlerinden biri olarak görülmekte. Kafkas genç yaşta şansızlıklar başına gelir, olumsuzluklar yaşar. Başından geçenler nedeniyle boks kariyerinden ayrılıp yarım bırakıyor.
Bir daha ringlere dönmek gibi bir niyeti olmasa da gün gelir ve ringlere geri döner. Onu ringlere döndüren şey ise çok sevdiği oğlu Güneş olur. Son kez çıktığı ringlerde oğlu için mücadele edecektir.
Yine ringlere geri dönmek gibi bir niyeti olmasa da, gün gelir ve ringlere geri döner. Onu ringlere dönüştüren şey, sevgili oğlu Güneş. Son kez serbest bıraktığı ringlere oğlu için savaşacak.
Şampiyon 26. Bölüm Özeti
Şampiyon, yeni bölümü ile 18 Haziran 2020 Perşembe günü Trt 1 ekranlarında olacak. Bu hafta vizyona girecek olan bölüm heyecan verici gelişmelere tanık olacak.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz