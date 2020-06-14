Sefirin Kızı dizisi 16.Bölüm 2.Fragmanı Yayında! Nare Kızını Alıp Gidiyor...

STAR TV ekranlarında izlenen Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü 15 Haziran Pazartesi günü saat 20.00 itibariyle sizlerle. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Sefirin'in kızı bu hafta 15 Haziran Pazartesi günü Star ekranlarında izleyenlerin karşısına çıkıyor.

Sefirin Kızı dizisi 16.Bölümünde neler olacak?

“Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” Nare, kızı Melek'in velayeti almaya ve ülkeyi terk etmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı yerde artık ne Nare ne de Melek'e yer yok.

Nare Elvan’a kendisiyle gelmesini teklif etti. “bizle gel, üçümüz yeni bir dünya kuralım” der. Gediz bunu yeni bir hayat olarak değil, yeni bir kaçış olarak görüyor ve çok kızar. İlk kez, Nare'in yanında durmuyor ve hatta ona ihanet etmeyi dahi göze alır.. Aşık olduğu kadının adını hatırlamamayı ve unutmaya uğraşmaya çalışan Sancar, Nare'nin gideceğini öğrenince delirir.

“Sen gidersen ben çok kötü bir adam olurum” der Nare’ye, “Kızımı alırım, konağa koyarım.” Sevdalılardan biri ölürse destan, yaşarsa yalan olur ya. Peki iki sevdalı velayet savaşına kalkışırsa ne olur?