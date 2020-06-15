Son 24 saatte korona virüs vaka sayısı artışı sürüyor! Bugün 18 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 825 olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor” dedi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 18 kişinin korona virüsten hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 4 bin 825’e yükseldi. Bugün toplam 42 bin 32 test yapılırken, bin 592 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı 179 bin 831 oldu. Bugünkü 947 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 152 bin 364’ye yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 291, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 722 olduğu açıklandı.
“ARTIŞLAR BELLİ BÖLGELERDE YOĞUNLAŞIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Düne kıyasla vaka sayımız 30, yoğun bakım hasta sayımız 5, entübe hasta sayımız 1 artış gösterdi. Artışlar belli bölgelerde yoğunlaşıyor. Rehavet mi, mücadele mi? Maske + mesafe kuralına hep birlikte uyarsak yayılımı kontrol altına alabiliriz. Güç bizde” ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.