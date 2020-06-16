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- 16 Haz 2020 - 21:14

Türkiye'de Günün özeti Haberleri - 16 Haziran 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.

Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 17 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 17 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 842’a yükseldiğini açıkladı.

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İzmir merkezli 56 ilde FETÖ operasyonu: 167 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 167 şüphelinin yakalanması için, İzmir merkezli 56 ilde dev operasyon başlatıldı.

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5 ilin Emniyet Müdürü değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 5 ilin Emniyet Müdürü değişti.

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MHP 13. Olağan Büyük Kurultayı 14 Mart’ta yapılacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Başkanlık Divanı toplantısında, 13. Olağan Büyük Kurultay’ın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

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5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu.

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Kuzey Kore, irtibat bürosunu havaya uçurdu

Güney Kore, Kuzey Kore’nin sınırdaki Kaesong bölgesinde bulunan ortak irtibat bürosunu havaya uçurduğunu duyurdu.

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