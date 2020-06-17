Türkiye'de Günün Özeti - 17 Haziran 2020
Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.
Sağlık Bakanlığı: "Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti"
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 861 olduğunu açıkladı.
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Pençe-Kaplan Operasyonu ile komandolar Kuzey Irak’ta
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak’ta bulunan Haftanin bölgesinde teröristlere ait hedefleri Pençe-Kaplan Operasyonu ile imha ediyor. Yerli ve milli silahların kullanıldığı, hedeflerin Fırtına obüsleri, silahlı insansız hava aracı (SİHA), F-16’lar ve kara ateş destek vasıtalarıyla vurulduğu harekatta komandolar teröristlerin inlerine giriyor.
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TBMM Başkanı Şentop’dan ‘Pençe-Kaplan’ operasyonuna destek açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ‘Pençe-Kaplan’ operasyonu hakkında açıklama yaptı. Şentop, “Bölgemizde barışın tesis edilebilmesi için hayatî önem arz eden terörle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.
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Yeni normalleşmede hava kirliliği yeniden arttı
Yeni tip korona virüs salgını sürecinde yeni normalleşmesi süreciyle hava temizliği de hızla değişti. Vatandaşların evde kaldığı günlerde görülen Avcılar’dan kilometrelerce ötedeki Uludağ manzarası da yeni normalleşme ile kayboldu.
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Paris’teki protestolarda tansiyon yükseldi, maskeli grup polisle çatıştı
Fransa’da sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği protestoda tansiyon yükseliyor. Fransız polisi, kamu mallarına zarar veren yaklaşık 300 kişilik maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti, 32 kişi gözaltına alındı.
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LGS öncesi okullar dezenfekte edildi
20 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi okullar da dezenfekte çalışmaları devam ediyor. Pendik Belediyesi ekipleri sınavın yapılacağı 95 okulda dezenfekte çalışması yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.