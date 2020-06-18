Maske kuralı sonrası İstanbul’da ilk sabah! Vatandaşların büyük çoğunluğu... - Video Haber

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Haziran tarihi itibariyle yeni normalleşme adımları atılmış son günlerde vak’a sayılarında artış görülmüştü. Bu kapsamda vak’aların azalması yönünde çalışmalar sürerken Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu heyeti dün toplanmıştı. Önlemler kapsamında İstanbul’da açık alanda maske takma zorunluluğu getirilirken kararı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu. Yenibosna’da da işe gitmek isteyen vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte yollardaydı. Toplu taşıma kullanmak için üst geçidi kullanan vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken bazı vatandaşların ise maske takmadığı görüldü. Karara uymayan vatandaşlara ise cezai yaptırım uygulanacak.

“KURALLARA UYULMALI”

Kararın alınmasının olmazsa olmaz olduğunu ifade eden Servet Tarık “Toplumda pandemiyle ilgili çok sıkıntılı bir süreç yaşanıyor bu sürecin üstesinden gelinmesi için her vatandaşın gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyorum. O yüzden maske takılması ve diğer kurallar devlet tarafından alınan kararlara harfiyen uyulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“Kararı destekliyorum”

Maske takma zorunluluğunun güzel bir düşünce olduğunu belirten Fuat Çiftçi ise “Güzel tabii ki insanların daha duyarlı ve bilinçli olması insanları daha iyiye yönlendiriyor insanlar bu şekilde birbirlerine hastalık bulaştırmıyorlar en azından yerlere tükürmüyorlar ben destekliyorum katılıyorum” diye konuştu.