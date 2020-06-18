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- 18 Haz 2020 - 11:59

Suriyeliler Türk Lirası’na yöneliyor! Ekonomik yaptırım kararı, halkın bankalara akın etmesine neden oldu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Esad ailesine yönelik ekonomik yaptırım kararı, Suriye’de halkın bankalara akın etmesine neden oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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ABD’nin başta Beşşar Esad, kardeşleri Buşra Esad, Mahir Esad ve birçok isme ekonomik yaptırım kararı alması Suriye’de paniğe neden oldu. Elindeki Suriye Lirasını Türk Lirasına çevirmek isteyen vatandaşlar bankalar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler, 11 Haziran’da Türkiye’den Suriye’ye yüklü miktarda Türk Lirası sevkiyatı yapıldığını duyurdu. İdlib bölgesindeki kasabalarda benzin ve mazot istasyonlarında alışveriş Türk parasıyla yapılmaya başlandı.

Suriye Lirası, son haftalarda ABD doları karşısında rekor düzeyde geriledi. 2011’de, iç savaşı tetikleyen protesto gösterileri öncesi 1 dolar 47 Suriye lirası ederken, bugün 1 dolar 3 bin Suriye lirası yapıyor.

Temel yaşam maddelerinin fiyatlarında görülen ani artışlar, birçok ürünün piyasadan kaybolmasını da beraberinde getirdi.

Rejime muhalif olan birçok bölgelerde, başta İdlib, Marea, Hama ve Suriye’nin ticaret merkezi olan Halep’in bir kısmı ve muhaliflerin kontrolündeki yerel yönetimin kararıyla Suriye Lirası yerine artık TL kullanılıyor.

Suriye parasının son dönemlerde hızla düşüş yaşaması ve yaptırım kararı alınmasıyla Türk Lirası kullanmaya başladıklarını aktaran İbrahim Hafız, Biz burada İdlib kuzeyinde yakıt istasyonları, dövizciler hepsi Türk parası kullanmaya başladık, Suriye kuzeyinde özgür bölgelerde artık Suriye parası kullanmamayı düşünüyoruz, hepimiz Türk parası kullanacağız" diye konuştu.

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