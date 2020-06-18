İstanbul’da kaçak maske operasyonu: 16 bin maske ele geçirildi
İstanbul Sultanbeyli’de yasa dışı olarak maske üreten iş yerine polis ekiplerince yapılan baskında 16 bin maske ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre Battalgazi Mahallesi, Tophane Sokak üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde kaçak ve sahte maske üretildiği bilgisini edinen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. Yürütülen soruşturma kapsamında dün öğlen saat 13.30 sıralarında söz konusu iş yerine baskın düzenlendi. İş yerinde yapılan denetimlerde kullanıma hazır 16 bin maske ele geçirildi.
Kayıt dışı olarak ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerinin ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendiği bildirildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.