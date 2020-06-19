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- 19 Haz 2020 - 15:57

İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber

Şiddetli sağanak yağış İstanbul’u adeta felç etti. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna’da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar’da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
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