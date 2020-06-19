19 Haz 2020 - 15:57
İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber
Şiddetli sağanak yağış İstanbul’u adeta felç etti. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar göle dönerken, çöp konteynerleri caddede sürüklendi.
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna’da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar’da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.