İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor! Araçlar alt geçitte mahsur kaldı! - Video Haber

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış, su baskınlarına neden oldu. Bağcılar ve Bahçelievler’de yollar adeta göle döndü. Yağmur suları nedeniyle ara sokaklarda baskınlar oluştu. Caddelerde biriken sular araç sürücülerine ve vatandaşlara da zor anlar yaşattı. Yenibosna’da bir çöp konteynerinin caddede sürüklendiği görülürken, Bağcılar’da ise dereyolu su altında kaldı. İstanbul’da sağanak yağış etkisini sürdürüyor.