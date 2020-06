Öleceğini zannedip kendi kanıyla 'Kurtuldum' yazan Nurtaç Canan olayında flaş gelişme!

Olay, 4 Haziran günü saat 00.30 sıralarında Zeytinburnu Kazlıçeşme Mahallesi Abay Caddesi üzerindeki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Nurtaç C. (49), eşi Ragıp C.’ye boşanacağını ve ailesinin yanına gideceğini söyledi. Bunun üzerine Ragıp C., yanında bulunan silahı çıkartarak eşi Nurtaç C.’yi iki bacağından vurarak evden kaçarak kayıplara karıştı. Kocasının evden kaçması üzerine Nurtaç C., bağırarak yardım çağırmaya çalıştı. Bu sırada öleceğini düşünen yaralı kadın kanıyla, “Annem babam hakkını helal et, üzülmeyin beni Ragıp vurdu, kurtuldum” notunu yazmıştı.

Yaralı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken zanlı, şüpheli Ragıp C. dün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yakalanmıştı. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.