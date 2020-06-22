30’dan fazla ev de sular altında kalmıştı! Bakan Pakdemirli afet bölgesini havadan inceledi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, afet bölgesini helikopterle havadan inceledi.
Bakan Pakdemirli, Kestel’in Dudaklı köyünde sel suları altında kalan binlerce dönüm ekili alan ve meyve bahçesini havadan inceledi. Sel sularıyla birlikte derelerin çamura dönüşmüş hali dikkat çekti.
Dün akşam yaşanan sel felaketinde Dudaklı Köyü’nde bir kişi hayatını kaybetmiş, onlarca araç sürüklenmiş 30’dan fazla ev de sular altında kalmıştı.
Öte yandan Kayacık Mahallesi’nde de dere kenarındaki bir bağ evinde sel sularına kapılan 5 kişiden 4’ünün cansız bedeni bulunmuştu. 16 yaşındaki Derya Bilen’i ise arama çalışmaları devam ediyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.