Sel sularında sırtında köpeği ile mahsur kaldı! Durumu gören vatandaşlar... - Video Haber
Kocaeli’de aşırı yağış ve toprak kayması sonucu mahsur kalan 53 yaşındaki Kadriye Şahin’i sırtındaki köpeği ile belediye ekipleri kurtardı.
Hafta sonu tüm Marmara Bölgesi’nde olduğu gibi Kocaeli’de de mevsim normallerinin üzerinde yağış meydana geldi. Yağışlardan etkilenen şehirler arasında olan Kocaeli’de de bir çok alan su altına kaldı. Yağıştan etkilenen alanlardan olan Gölcük ilçesi Eriklitepe bölgesinde, aşırı yağışlar nedeni ile yaşanan toprak kaymasında yolda mahsur kalan 53 yaşındaki Kadriye Şahin, köpeğini sırtına alarak çevreden yardım bekledi. Durumu gören vatandaşlar, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine hızla olay yerine giden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şahin ve sırtındaki köpeğini kurtardı. Ekiplerinin hızlı bir şekilde yanlarına geldiğini belirten ve köpeği ile beraber sorun yaşamadan kurtarıldığı için mutlu olan Şahin, ekiplere teşekkür etti. Öte yandan, aynı bölgede mahsur kalan 6 kişi daha ekipler tarafından güvenli alana alınarak kurtarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.