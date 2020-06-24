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- 24 Haz 2020 - 10:42

Yasağı Dinlemiyorlar! Polisle tıka basa dolu minibüs arasında nefes kesen kovalamaca kamerada

Kağıthane’de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde denetim yapan Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, “dur” ihtarına uymayan bir minibüsü kovaladı. Nefes kesen kovalamacada Okmeydanı’nda durdurulan minibüsten 14 yolcu fazla çıkarken, sürücüsüne ise bin 392 lira idari para cezası kesildi.

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Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran’da normalleşmeye gidilmişti. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılmıştı. Denetimlere hız kesmeden devam eden ve fazla yolcu alan minibüslere göz açtırmayan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, minibüslerde yasal kuralların ihlal edildiğine dair çok sayıda ihbar alması üzerine uygulamaları daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Sütlüce kavşağında minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.

POLİSİN “DUR” İHTARINA UYMAYARAK KAÇTI

Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını istedi. Kontrollerin ardından uygulamaya devam eden polis, en sağdan en sol şeritten geçen bir minibüsten şüphelendi. Bunun üzerine polis, minibüse “dur” ihtarında bulunarak aracı yol kenarına çekmesi uyarısında bulundu. İhtarı dikkate almayan şoför, tıka basa yolcu dolu olan minibüsle kaçmaya başladı. Okmeydanı Etibank Caddesi üzerinden ara sokaklara giren sürücü, köprü üzerinde motorize trafik polisi tarafından durduruldu. Yaşanan kovalamaca ise kameralara yansıdı.

MİNİBÜSTEN 14 YOLCU FAZLA ÇIKTI

Kovalamacanın ardından polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını aldı. Minibüsün içerisine bakan polis, sürücünün kapasitesinden yüzde 50 yani 14 yolcu fazla aldığını gördü. Fazla yolcular minibüsten inerken, sürücü E.E’ye ise “ikazlara uymamak” suçundan 288 lira, yolcu kapasitesini aşmaktan 104 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan ise bin lira olmak üzere toplamda bin 392 lira idari para cezası uyguladı.

Öte yandan Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde, genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü.

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