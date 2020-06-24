Haberler Ankara Haberler Ankara
- 24 Haz 2020 - 21:14

Türkiye'de Günün özeti - Bugün Neler Oldu? 24 Haziran 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. "Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

"Son 24 saatte korona virüsten 24 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 24 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 25 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, “Artışın sebebi, yazla birlikte, tedbirlerin esnetilmesi. Bu yaz tedbir dışında ikinci bir seçeneğimiz yok” dedi.

...

Yassıada kanun teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Yassıada Mahkemeleri’nin yargılamalarının hukuki dayanağını ortadan kaldıran kanun teklifi kabul edildi.

...

CHP’li Kaftancıoğlu’nun cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasını onadı.

...

Komünist başkanla teması olan 4 başkan evlerinde karantinaya alındı

Tunceli’de CHP’li 4 belediye başkanı, Korona virüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

Meksika’daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Meksika, Guatemala, Honduras, El Salvador için tsunami uyarısı yaptı.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
10 yıl önce bugün neler oldu? - 25 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu? - 25 Haziran 2020
Türkiye'de Günün özeti - Bugün Neler Oldu? 24 Haziran 2020 mask
Türkiye'de Günün özeti - Bugün Neler Oldu? 24 Haziran 2020
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı... mask
Madde bağımlılarının meskeni haline gelmişti! Tehdit oluşturan yapı...
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata... mask
En ‘özel’ fenomen! Doktorların 3 ay ömür biçtiği Ata...
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu mask
Yumurtadan çıkan İnci Kefallerinin geri dönüşü son buldu
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber mask
Seyir halindeki kamyonet yandı! Sürücü alevler içinden... - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL