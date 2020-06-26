Son Dakika: Manisa’da 5.5 büyüklüğünde korkutan deprem

Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem çevre illerden ve ilçelerden de hissedildi.

Manisa’daki 5.5 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa’nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.