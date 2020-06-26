Son Dakika: Manisa’da 5.5 büyüklüğünde korkutan deprem
Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem çevre illerden ve ilçelerden de hissedildi.
Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 15 saniye süren deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem çevre illerden ve ilçelerden de hissedildi.
Manisa’daki 5.5 şiddetindeki deprem Aydın’da da hissedildi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, saat 10.21 sıralarında Manisa’nın Saruhan ilçesinde 9.29 kilometre derinlikte 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Aydın ve ilçelerinde de hissedilirken, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.