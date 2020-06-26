Günün özeti Haberler - 26 Haziran 2020

"Son 24 saatte korona virüsten 19 kişi hayatını kaybetti"

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 19 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 65 olduğunu açıkladı.

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“Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 29 Haziran’da başlıyor”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 29 Haziran’dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davasında karar

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe’deki Karargahında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı olan Turgut Aslan’ı vurarak öldürmeye teşebbüs eden eski Kurmay Albay Erkan Öktem’in de arasında bulunduğu 86 sanığa " anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 35 sanığa ise aynı suçtan müebbet hapis cezası verildi.

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Manisa’da korkutan deprem

Merkez üssü Manisa’nın Saruhanlı ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Depremin yıkıma neden olup olmadığı araştırılırken vatandaşlar panik halinde sokağa fırladı.

Dünya turu

İran’ın başkenti Tahran’ın doğusunda gece saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi.

Patlama sonrası sosyal medyada paylaşılan görüntüler, patlamanın nükleer ve askeri tesislerde meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerine endişeye neden oldu.

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Yemen’de milyonlarca çocuk açlık sınırında

Birleşmiş Milletler, Yemen’de milyonlarca çocuğun açlık sınırına dayandığını açıkladı. İç savaş ve pandeminin vurduğu Yemen için acil fon çağrısı yapıldı.