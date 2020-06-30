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- 30 Haz 2020 - 15:49

“Bataklık” operasyonundan ilk görüntüler ortaya çıktı - Video Haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak adlandırılan ’Bataklık’ operasyonda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Nejat Daş ve Hollanda makamlarınca aranan Çetin Gören İstanbul’da yakalandı. Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Elif Duman
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu sabah yaptığı açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunun gerçekleştirildiğini duyurmuş, “Bataklık” adı verilen ve 9 ülke iş birliğiyle düzenlenen operasyonda 70 milyon liraya yakın paraya da el konulmuştu.

Operasyonun İstanbul ayağına ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador, Peru ve Türkiye’de ayağında İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis ve Mersin’de eş zamanlı baskınlar yapıldı. İstanbul’da 54 adrese ve 10 iş yerine eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, kırmızı bülten ile aranan suç örgütü elebaşı Nejat Daş ve Çetin Gören’in de olduğu toplam 38 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; banyo duşakabin sandığında ve koliler içindeki gizli bölmelerde çok miktarda dolar, Euro, İngiliz sterlini, altın ile bol miktarda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında söz konusu örgüt mensuplarına ait 20 lüks araca da el konulduğu duyuruldu.

Öte yandan söz konusu operasyona ilişkin polis kamerasından görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde özel harekat polisleri adreslere baskın düzenliyor. Gizli bölmelerden ve duşakbin sandığından balya halinde dolar ve euro çıkıyor.

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