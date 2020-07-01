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- 01 Tem 2020 - 14:47

Müjde! Memur ve emekli maaşlarına zam kapıda! - Video Haber

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı.

Elif Duman
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Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarına çevirdi. 2020’nin ilk 6 ayında Hakem Kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4’ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek. Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0.57 puan enflasyon farkı imkanı doğdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı Cuma günü belli olacak.
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