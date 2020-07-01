Müjde! Memur ve emekli maaşlarına zam kapıda! - Video Haber
Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı.
Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Memurlara bu yılın ilk yarısında uygulanan toplu sözleşme doğrultusunda maaşlara yüzde 4 artış yapılmıştı. Memurlar enflasyon zammı için gözünü TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı Haziran enflasyon rakamlarına çevirdi. 2020’nin ilk 6 ayında Hakem Kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yapıldı. Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4’ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek. Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Memurlara şimdiden 0.57 puan enflasyon farkı imkanı doğdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. 5 aylık dönemde 4.57 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden bu oranda zam kesin görünüyor. Haziran enflasyonu bu rakamın üzerine çıkarsa emeklilerin alacağı zam oranı da artacak. Yapılacak kesin zam oranı Cuma günü belli olacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.