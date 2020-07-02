Son dakika… Corona virüsünde en acı rekor: 2 milyon 800 binden fazla insanda Covid-19 çıktı
Korona virüs salgınında bir günde dünya genelinde rekor vaka kayda geçti.Şimdiye kadar 10 milyon 800’binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı yarım milyonun üzerine çıkarken, 6 milyondan fazla insan iyileşti.1 Temmuz’da dünya genelinde 196 bin 901 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu raka
Korona virüs salgınında bir günde dünya genelinde rekor vaka kayda geçti.Şimdiye kadar 10 milyon 800’binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı yarım milyonun üzerine çıkarken, 6 milyondan fazla insan iyileşti.
Salgında dünya genelinde rekor vaka
1 Temmuz’da dünya genelinde 196 bin 901 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu rakama bir günde ulaşılıyor.Hastalık şu ana kadar hala en fazla ABD’ye bulaştı. Toplam sayı 2 milyon 800 bini geçti. Onu takip eden Brezilya’da ise, bu sayı bir buçuk milyon.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.