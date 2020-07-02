Son dakika… Corona virüsünde en acı rekor: 2 milyon 800 binden fazla insanda Covid-19 çıktı

Korona virüs salgınında bir günde dünya genelinde rekor vaka kayda geçti.Şimdiye kadar 10 milyon 800’binden fazla insan bu küresel salgına yakalandı. Covid-19 nedeniyle toplam can kaybı yarım milyonun üzerine çıkarken, 6 milyondan fazla insan iyileşti.

Salgında dünya genelinde rekor vaka

1 Temmuz’da dünya genelinde 196 bin 901 yeni korona virüs vakası tespit edildi. Böylece bir gündeki en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyadaki toplam vaka sayısının 200 bini geçmesi Mart ayının ortalarını bulmuştu. Ancak Temmuz ayı itibariyle bu rakama bir günde ulaşılıyor.Hastalık şu ana kadar hala en fazla ABD’ye bulaştı. Toplam sayı 2 milyon 800 bini geçti. Onu takip eden Brezilya’da ise, bu sayı bir buçuk milyon.