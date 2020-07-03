Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Tem 2020 - 10:11

Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber

Üsküdar Sahil’de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve ikili meydanın ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kadın sinir krizi geçirerek erkek arkadaşını darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında arkadaşına dakikalarca yumruk attı. İkili sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber mask
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber
Acı Haber Geldi! Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu mask
Acı Haber Geldi! Kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber mask
Şehit kardeşinin mezarının maketini yaptı - Video Haber
Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" ölümünün 65'inci yılında anıldı mask
Milli Mücadele kahramanlarından "Kara Fatma" ölümünün 65'inci yılında anıldı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL