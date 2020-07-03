Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber
Üsküdar Sahil’de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve ikili meydanın ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kadın sinir krizi geçirerek erkek arkadaşını darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
Üsküdar'da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında arkadaşına dakikalarca yumruk attı. İkili sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.