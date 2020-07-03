Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı. İçerideki 3 kişi, saniyeler aracın ön camından çıkarılarak kurtarıldı.
Çin’in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde geçtiğimiz 26 Haziran’da seyir halindeki bir araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Araç saniyeler içinde alev alırken, sürücü kapıyı açarak çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına olay yerinden geçen başka bir sürücü koştu. Ön camı 4 tekme atarak kıran adam, araç içindeki sürücü ve 2 yolcuyu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekibi, yangına müdahale etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.
Araç sürücüsünün cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.