Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Tem 2020 - 13:38

Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber

Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı. İçerideki 3 kişi, saniyeler aracın ön camından çıkarılarak kurtarıldı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Çin’in güneybatısında yer alan Chongqing kentinde geçtiğimiz 26 Haziran’da seyir halindeki bir araç, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Araç saniyeler içinde alev alırken, sürücü kapıyı açarak çıkmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Araçta mahsur kalan kişilerin yardımına olay yerinden geçen başka bir sürücü koştu. Ön camı 4 tekme atarak kıran adam, araç içindeki sürücü ve 2 yolcuyu kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekibi, yangına müdahale etti. Alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı.

Araç sürücüsünün cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.
# DÜNYADAN İLE İLİŞKİLİ:
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Geldi - Video Haber mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar’da Geldi - Video Haber
Rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü, 7 yaralı mask
Rehabilitasyon merkezine silahlı saldırı: 24 ölü, 7 yaralı
Covid-19 aşısında umut verici gelişme! mask
Covid-19 aşısında umut verici gelişme!
İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı! mask
İlçe Emniyet Müdürüne silahlı saldırı!
O ülkeden Trump'a yakalama kararı! mask
O ülkeden Trump'a yakalama kararı!
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü mask
Pazar yerine roketli ve bombalı saldırı: 23 ölü
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti! mask
Hastanede yangın paniği! 7 hasta hayatını kaybetti!
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti... mask
İkinci dalga ihtimali en yüksek 10 ülke açıklandı! Türkiye detayı dikkat çekti...
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü! mask
Böyle Afet Görülmedi! İnsanların tepesine yıldırım düştü...130 ölü!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber mask
Bariyerlere çarparak devrilen araç alev aldı! Araçta mahsur kalan kişiler... - Video Haber
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber mask
Jandarma 1300 öğrenci alacak! Başvurular başladı - Video Haber
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber mask
Havai fişek fabrikasında patlamalar sürüyor! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - Video Haber
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber mask
Düğün fotoğrafı çektirmek isterken dalgaya kapılan çift... - Video Haber
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber mask
Bu da erkeğe şiddet! Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü! - Video Haber
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber mask
Daire alev alev yandı! Korku dolu anlar yaşandı... - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL