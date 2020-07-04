Patlamada hayatını kaybeden fabrika işçiler son yolculuğuna uğurlanıyor - Video Haber
Sakarya’nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden fabrika işçilerinden Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik’in cenazeleri son yolculuğuna uğurlanmak için Türk bayrağına sarılı cenazesi ile cami bahçesine getirildi.
Sakarya’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında dün meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 46 yaşındaki Sebahattin Tepeçınar ve Havva Çelik son yolculuğuna uğurlanıyor. Tepeçınar’ın cenazesi yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Tepeçınar ve Çelik’in cenazesi daha sonra yaşadığı Sakarya’nın Akyazı ilçesine getirildi. Merkez Gazi Süleyman Paşa Camisi’nde düzenlenen törenle Tepeçınar ve Havva Çelik’in Türk bayrağına sarılı tabutları ile son yolculuğuna uğurlanacak.
Cenaze törenine Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çatak, Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici, Tepeçınar’ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.