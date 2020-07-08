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- 08 Tem 2020 - 12:45

Görüntülere tepki yağmıştı! 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın...

Sosyal medyada 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan görüntülerle büyük tepki çeken kadın, gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Dün 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri hesabında paylaşan Betül Aşçı’ya tepki yağmıştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Betül Aşçı, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Betül Aşçı bugün adliyeye sevk edildi.
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