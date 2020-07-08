08 Tem 2020 - 12:45
Görüntülere tepki yağmıştı! 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın...
Sosyal medyada 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan görüntülerle büyük tepki çeken kadın, gözaltı süresinin dolmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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Dün 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri hesabında paylaşan Betül Aşçı’ya tepki yağmıştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Betül Aşçı, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Betül Aşçı bugün adliyeye sevk edildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.