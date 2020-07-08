Görüntülere tepki yağmıştı! 3 yaşındaki kuzenine zorla sigara içirmeye çalışan kadın...

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Dün 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan ve bu görüntüleri hesabında paylaşan Betül Aşçı’ya tepki yağmıştı. Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Betül Aşçı, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan Betül Aşçı bugün adliyeye sevk edildi.