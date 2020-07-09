Mum sebebiyle yangın çıktı! iki ev ve bir iş yeri kullanılmaz hale geldi - Video Haber
Bursa’nın Karacabey ilçesinde 1 barakada çıkan yangın sebebiyle , 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.
İsmail Döngel’in (80) Saadet Mahallesi’nde yalnız yaşadığı barakada aydınlatma maksadıyla kullanılan mum sebebiyle yangın çıktı. İçinde çok miktarda biriktirilmiş çöpün bulunduğu barakadaki alevler kısa sürede büyüyerek çevredeki 2 ev ile 1 hurdacı dükkanına sıçradı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden de takviye itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalleli tarafından barakadan çıkarılan ve dumandan etkilenen İsmail Döngel, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.Yangında barakanın yanı sıra 2 ev ve 1 iş yeri kullanılamaz hale geldi.Yangında, İsmail Döngel tarafından bakılan 4 köpeğin de telef olduğu öğrenildi.
Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta’nın da öncülüğünde mahallede geniş güvenlik önlemleri alınırken, mahalleli yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.
Öte yandan olay yerine gelen ilk itfaiyenin tankerinde su bulunmadığı iddia edilirken, vatandaşlar ekiplerin yetersiz kaldığını öne sürdü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.