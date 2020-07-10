Haberler Ankara Haberler Ankara
- 10 Tem 2020 - 13:15

Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber

Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada tavuk kümesine zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheliler M.Ç. ile D.A düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerden M.Ç’nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 33 fişek toz esrar ele geçirildi. Ekipler iki şüphelinin adreslerinde de arama yaptı. Şüphelilerden D.A’nın adresinde bulunan tavuk kümesinde ise paketler halinde zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.
# ASAYİŞ İLE İLİŞKİLİ:
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! 5 yaşındaki çocuk öldürüldü mask
Diyarbakır'da kahvehaneye silahlı saldırı! 5 yaşındaki çocuk öldürüldü
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü... mask
Balıkesir'de korkunç cinayet! 2 kuzenini de öldürdü...
"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi mask
"Karadeniz'e uçak düştü" ihbarı ekipleri alarma geçirdi
Çiftlik Bank’ın firari sanığı ‘tutuklanmama güvencesi’ istedi! mask
Çiftlik Bank’ın firari sanığı ‘tutuklanmama güvencesi’ istedi!
Öğretmen, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Dava ertelendi... mask
Öğretmen, 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunmuştu! Dava ertelendi...
Kapıkule’de bir tırda 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilo kokain ele geçirildi mask
Kapıkule’de bir tırda 135 bin uyuşturucu hap ve 2 kilo kokain ele geçirildi
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı mask
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber mask
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber
6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı mask
6 PKK/YPG’li terörist daha gözaltına alındı
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber mask
Pes dedirten görüntüler! Sosyal mesafeyi hiçe sayarak omuz omuza halay çektiler - Video Haber
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
15 Temmuz’da tankın ezdiği otomobil Esenler’de sergileniyor - Video Haber mask
15 Temmuz’da tankın ezdiği otomobil Esenler’de sergileniyor - Video Haber
500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber mask
500 metrekarelik alan alev alev yandı! 1 kişi gözaltına alındı - Video Haber
Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber mask
Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber
Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi - Video Haber mask
Koronavirüs ilk kez 3 boyutlu görüntülendi - Video Haber
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı mask
Van Gölü’nde batan tekneden cesetler çıkarılıyor! Şu ana kadar 16 cesede ulaşıldı
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber mask
Müşteri kılığında cep telefonu çalan hırsız kamerada - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL