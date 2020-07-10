Uyuşturucu tavuk kümesinden çıktı, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Video Haber
Elazığ polisinin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmada tavuk kümesine zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin çalışmasında uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüpheliler M.Ç. ile D.A düzenlenen baskınla yakalandı. Şüphelilerden M.Ç’nin üzerinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 33 fişek toz esrar ele geçirildi. Ekipler iki şüphelinin adreslerinde de arama yaptı. Şüphelilerden D.A’nın adresinde bulunan tavuk kümesinde ise paketler halinde zulalanmış 1 kilo 790 gram toz esrar ele geçirildi.
Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.