11 Tem 2020 - 15:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şehitlerimizi unutacak ne de Srebrenitsa soykırımını unutturacağız."
Erdoğan: "İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı"
Erdoğan: "İslam düşmanlığını körükleyen, yabancı karşıtlığını destekleyen sözlerin hala serbestçe kullanılması geleceğimiz adına büyük endişe kaynağı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Onca drama, katliama ve gözyaşına rağmen, Avrupalı siyasetçiler Srebrenitsa katliamından hiçbir ders çıkarmadılar."
Erdoğan:"Bosnalı kardeşlerimize karşı işlenen cinayet ve katliamların takipçisi olacak, hak ve adalet arayışınızda sizleri asla yalnız bırakmayacağız"
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.