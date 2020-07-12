Haberler Ankara Haberler Ankara
- 12 Tem 2020 - 16:19

Genç kıza çarpıp kaçan motosikletli güvenlik kamerasında

Sultangazi’de yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza hızını alamayan motosikletlinin feci şekilde çarpması kameralara yansıdı. Motosikletli, olayın ardından kayıplara karışırken, kafatasında çatlak meydana gelen genç kızın babası, kızına çarpan motosikletlinin bulunmasını istedi.

Feci kaza, 4 Temmuz Cumartesi akşamı Sultangazi’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 yaşındaki İrem Sarul’a, karşıdan karşıya geçtiği sırada hızla gelen motosikletli çarptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazanın ardından motosikletli olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Durumu ağır olan genç kız ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis kaçan motosikletlinin yakalanması için çalışma başlattı.

“KAÇAN MOTOSİKLETLİNİN YAKALANMASINI İSTİYORUM”

Beyin kanaması geçirdiği ve kafatasında çatlak meydana geldiği öğrenilen genç kızın babası Mustafa Sarul, “Kızıma hızla gelen bir motor çarptı. Ablasına ziyarete gitmişti.

Dönerken halk ekmeğin orada iniyor karşıdan karşıya geçerken motosiklet çarpıyor. Onun yakalanmasını istiyoruz. 1 hafta oldu hala ses seda yok. Oradaki vatandaşlar olmasa zaten kızımın üzerinden arabalar geçecekti. Vatandaşlar yolu kesiyorlar arabaları diğer tarafa yönlendiriyorlar. Motorcu hiçbir şey yapmadan çekip gidiyor. Beyninde pıhtılaşma var. 8 gündür hastanede yatıyor. Psikolojisi bozuldu. 20 yaşında genç bir kız hayalleri var. Ben yetkililerden, çarpıp kaçan motosikletlinin yakalanıp cezasını çekmesini istiyorum” diye konuştu.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi - Video Haber mask
Gözü gibi baktığı boğanın üstünde matador gibi poz verdi - Video Haber
Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu mask
Bilanço Ağırlaşıyor! Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada mask
Ankara'dan ev eşyası götürüyordu! Kamyonun devrilme anı kamerada
Ankara'nın15 Temmuz gazisi Polis Memuru Muhammet Ali Yarar'dan devlete destek teşekkürü: mask
Ankara'nın15 Temmuz gazisi Polis Memuru Muhammet Ali Yarar'dan devlete destek teşekkürü:
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak... mask
Baba 3 çocuğunun boğazına bıçak dayıyarak rehin aldı! Polis ateş açarak ve biber gazı sıkarak...
30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber mask
30 bin feette sürpriz evlilik teklifi - Video Haber

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL