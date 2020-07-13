Haberler Ankara Haberler Ankara
- 13 Tem 2020 - 08:32

Şehit Astsubay Ethem Demirci'nin cenazesi Samsun'un Havza ilçesine getirildi - Video Haber

Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin naaşı, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

+8
Büyütmek için resme tıklayın

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin naaşı, memleketi Samsun'un Havza ilçesine getirildi.

Askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, ilçede salı günü yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı mask
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor, şehre giriş yaptı
Traktör ile otomobillerin zincirleme kazası: 1 ölü, 2 yaralı mask
Traktör ile otomobillerin zincirleme kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 62 adrese eş zamanlı baskın, 75 gözaltı mask
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 62 adrese eş zamanlı baskın, 75 gözaltı
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bugün inanlar kazandı" mask
Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: "Bugün inanlar kazandı"
Heybeliada'da korkutan orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor... mask
Heybeliada'da korkutan orman yangını! Hem havadan hem karadan müdahale sürüyor...
Ayasofya’da hazırlıklar başladı! 24 Temmuz’dan Önce Tamamlanacak mask
Ayasofya’da hazırlıklar başladı! 24 Temmuz’dan Önce Tamamlanacak

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL