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- 13 Tem 2020 - 09:53

Zehir tacirlerine operasyon: 75 gözaltı! Çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “torbacı” olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli 6 ilçede 400 polisin katılımıyla 62 adrese eş zamanlı şafak vakti narkotik operasyonu düzenlendi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Daha önceden yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Bağcılar merkezli 6 ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 94 şahsın yakalanmasına yönelik 62 farklı adreste yaklaşık 400 polis personelinin katılımıyla eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyona narkotik ekiplerinin yanı sıra özel harekât timleri ile polis helikopteri de katıldı. Polis ekipleri, koçbaşı yardımıyla açtıkları kapılardan girdikleri adreslerde uzun süre arama yaptı. Adreslerde arama yapıldığı esnada özel harekât timleri de uzun namlulu silahlarla sokak başlarında önlem aldı. Gerçekleştirilen operasyonda 75 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

13 Tem 2020 - 09:53 İHA İstanbul- Asayiş

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