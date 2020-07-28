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- 28 Tem 2020 - 16:24

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - Video Haber

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Gözbaşı, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç’ın yanına gelip, konuşmasının ardından birlikte toplantıya geri döndü.

Elif Duman
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği Vakfı toplantısını terk etti. Başkan Gözbaşı, Kayserispor İstanbul Temsilcisi Muhammed Ali Temel ile birlikte toplantının yapıldığı otelin dışarısına çıkarak bir süre görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Berna Gözbaşı’nın hararetli konuşmaları dikkat çekti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç Başkan Gözbaşı’yı sakinleştirmek için yanına geldi ve daha sonra beraber toplantıya geri döndüler.

28 Tem 2020 - 16:24 İHA İstanbul- Spor

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