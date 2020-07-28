Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kulüpler Birliği toplantısını terk etti - Video Haber
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği toplantısını terk etti. Gözbaşı, Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç’ın yanına gelip, konuşmasının ardından birlikte toplantıya geri döndü.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, devam eden Kulüpler Birliği Vakfı toplantısını terk etti. Başkan Gözbaşı, Kayserispor İstanbul Temsilcisi Muhammed Ali Temel ile birlikte toplantının yapıldığı otelin dışarısına çıkarak bir süre görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında Berna Gözbaşı’nın hararetli konuşmaları dikkat çekti. Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç Başkan Gözbaşı’yı sakinleştirmek için yanına geldi ve daha sonra beraber toplantıya geri döndüler.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.