Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı! 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi - Video Haber
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 5 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, içinde gurbetçi ailenin bulunduğu Almanya plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 185. kilometresinde, emniyet şeridinde park halindeki 33 RH 912 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 5 kişi, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada, otomobil sürücüsü Gürkan Tekoğlu (36) ile aynı araçtaki Pelin Tekoğlu (31), Mehmet Ali Eskisarılı (22), Melina Tekoğlu (4) ve Melisa Tekoğlu (6) olay yerinde yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.