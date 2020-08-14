Kamyonun kasası otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı... - Video Haber
İzmir'in Balçova ilçesinde tuğla yüklü kamyonun kasasının devrildiği otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde tuğla yüklü kamyonun kasasının devrildiği otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İzmir- Çeşme Otoyolu üzerinde seyreden tuğla yüklü sürücüsünü kimliği henüz tespit edilemeyen 45 TV 766 plakalı kamyon, Kadir Beycioğlu idaresindeki 35 KG 8049 plakalı otomobile çarptı.
Bariyerlere sıkışan otomobil üzerine kamyonun kasası devrildi.
Otomobildeki 16 yaşındaki Bora Beycioğlu araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile Hülya Çilem ve Öykü Beycioğlu yaralandı.
Yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.
Otomobilde sıkışan çocuğun cesedi itfaiye ekiplerince çıkarılarak, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle çok sayıda tuğlanın döküldüğü otoyolda trafik akışı bir süre aksadı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.