16 Ağu 2020 - 18:50
Feci kaza anı kameralara yansıdı! - Video Haber
Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Muhsin Yılmaz yönetimindeki 45 AAR 617 plakalı motosiklet, Çamlıca Mahallesi Menderes Bulvarı'nda, karşı yönden gelen Tülay Uygun'un kullandığı 45 PG 098 plakalı otomobille çarpıştı.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yılmaz, sağlık ekiplerince Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.