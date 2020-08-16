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- 16 Ağu 2020 - 21:20

Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var! - Video Haber

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Elif Duman
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Davut Doğan'ın kullanıldığı 03 PB 373 plakalı kamyonet, Cami Kebir Mahallesi'nde, Dilbe Naz Yavuz idaresindeki 07 GV 416 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.

16 Ağu 2020 - 21:20 AA Isparta- Asayiş

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