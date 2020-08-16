16 Ağu 2020 - 21:20
Kamyonet ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var! - Video Haber
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Davut Doğan'ın kullanıldığı 03 PB 373 plakalı kamyonet, Cami Kebir Mahallesi'nde, Dilbe Naz Yavuz idaresindeki 07 GV 416 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.